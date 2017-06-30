В 2016 г. объем мирового импорта чая составил 1,82 млн т

30.06.2017

По данным «Анализа мирового рынка чая», подготовленного BusinesStat в 2017 году, объем его мирового импорта в 2016 году практически совпал с уровнем 2012 года и составил 1,82 млн т. Увеличение импортных поставок чая в мире было отмечено в 2013 и 2016 гг., в 2014-2015 гг. имело место снижение показателя. Одной из причин этого снижения было падение объемов поставок из крупнейшей страны-экспортера чая, Кении, где в конце 2014 года - начале 2015-го случилась засуха, от которой пострадали чайные плантации.

Главными импортерами чая в мире в 2016 году были Пакистан, Россия и Великобритания. В 2016 году доля Пакистана в мировом импорте чая составила 9,9%, России - 9,6%, Великобритании - 7,4%. Необходимо также отметить значительные объемы ввоза чая в такие страны, как США (7,3% от мирового объема импорта), Объединенные Арабские Эмираты (6,3%), Германия (3,2%) и Польша (1,9%). По итогам 2016 года, на долю данных стран пришлось 45,6% всего мирового импорта чая.

В 2013 году цена импорта чая демонстрировала рост, в 2014-2015 гг. - снижение. По оценкам экспертов, снижение цен в 2014-2015 гг. затронуло лишь сегмент гранулированных чаев, цены же на традиционные сорта чая продолжали расти. В 2016 году средняя цена импорта чая возобновила рост, составивший 0,1% к уровню 2015 года.

На ближайшие годы эксперты предрекают сохранение восходящего ценового тренда. Драйвером роста мировых цен на чай будет улучшение благосостояния населения стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, в связи с чем спрос на чай будет расти.

В 2017-2021 гг. ожидается рост натурального объема импорта на 1,7-0,7% в год. В 2021 году значение показателя достигнет 1,92 млн т, что превысит уровень 2016 года на 5,5%.

Приведенные значения рассчитаны аналитиками BusinesStat на базе статистики ОЭСР и ООН.