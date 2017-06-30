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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
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|" "
Shift + 2
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|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → В 2016 г. объем мирового импорта чая составил 1,82 млн т
30.06.2017
По данным «Анализа мирового рынка чая», подготовленного BusinesStat в 2017 году, объем его мирового импорта в 2016 году практически совпал с уровнем 2012 года и составил 1,82 млн т. Увеличение импортных поставок чая в мире было отмечено в 2013 и 2016 гг., в 2014-2015 гг. имело место снижение показателя. Одной из причин этого снижения было падение объемов поставок из крупнейшей страны-экспортера чая, Кении, где в конце 2014 года - начале 2015-го случилась засуха, от которой пострадали чайные плантации.
Главными импортерами чая в мире в 2016 году были Пакистан, Россия и Великобритания. В 2016 году доля Пакистана в мировом импорте чая составила 9,9%, России - 9,6%, Великобритании - 7,4%. Необходимо также отметить значительные объемы ввоза чая в такие страны, как США (7,3% от мирового объема импорта), Объединенные Арабские Эмираты (6,3%), Германия (3,2%) и Польша (1,9%). По итогам 2016 года, на долю данных стран пришлось 45,6% всего мирового импорта чая.
В 2013 году цена импорта чая демонстрировала рост, в 2014-2015 гг. - снижение. По оценкам экспертов, снижение цен в 2014-2015 гг. затронуло лишь сегмент гранулированных чаев, цены же на традиционные сорта чая продолжали расти. В 2016 году средняя цена импорта чая возобновила рост, составивший 0,1% к уровню 2015 года.
На ближайшие годы эксперты предрекают сохранение восходящего ценового тренда. Драйвером роста мировых цен на чай будет улучшение благосостояния населения стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, в связи с чем спрос на чай будет расти.
В 2017-2021 гг. ожидается рост натурального объема импорта на 1,7-0,7% в год. В 2021 году значение показателя достигнет 1,92 млн т, что превысит уровень 2016 года на 5,5%.
Приведенные значения рассчитаны аналитиками BusinesStat на базе статистики ОЭСР и ООН.
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