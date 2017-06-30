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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → РБК Исследования рынков составило рейтинг популярности детских обувных ретейлеров
30.06.2017
В обзоре РБК Исследования рынков «Российский рынок детской обуви 2017» были составлены рейтинги сетевых магазинов, продающих детскую обувь.
Наиболее широко известными сетями по продаже обуви для детей являются «Детский мир» и «Спортмастер»: магазины данных сетей знают и посещали более 70% опрошенных покупателей детской обуви. Именно «Детский мир», помимо высоких показателей узнаваемости бренда, имеет наиболее высокие показатели посещаемости и долю лояльных покупателей.
Далее в рейтинге узнаваемости расположились сети «ЦентрОбувь», Adidas, Kari, Centro, Ecco. Обозначенные фирменные магазины посещали более половины опрошенных россиян, покупавших детскую обувь.
Обувная сеть Kari, имея множество торговых точек, предлагает покупателям недорогую, доступную обувь для всей семьи. Ретейлер показывает ежегодный положительный прирост числа покупателей. Таким образом, доступные цены и практически повсеместное присутствие поспособствовали увеличению доли покупателей детской обуви в магазинах Kari на 5%.
Однако не все сети набирали обороты: существенное падение количества покупателей магазинов «ЦентрОбувь» и Centro обусловлено их стремительным закрытием точек ввиду банкротства компаний. Тем не менее, обозначенные сети в рейтинге по совершению покупок оказались достаточно высоко. Сохранившийся в памяти опыт предыдущих приобретений в магазинах позволяет компаниям держать уровень узнаваемости брендов на достаточно высоком уровне.
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