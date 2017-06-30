РБК Исследования рынков составило рейтинг популярности детских обувных ретейлеров

30.06.2017

В обзоре РБК Исследования рынков «Российский рынок детской обуви 2017» были составлены рейтинги сетевых магазинов, продающих детскую обувь.

Наиболее широко известными сетями по продаже обуви для детей являются «Детский мир» и «Спортмастер»: магазины данных сетей знают и посещали более 70% опрошенных покупателей детской обуви. Именно «Детский мир», помимо высоких показателей узнаваемости бренда, имеет наиболее высокие показатели посещаемости и долю лояльных покупателей.

Далее в рейтинге узнаваемости расположились сети «ЦентрОбувь», Adidas, Kari, Centro, Ecco. Обозначенные фирменные магазины посещали более половины опрошенных россиян, покупавших детскую обувь.

Обувная сеть Kari, имея множество торговых точек, предлагает покупателям недорогую, доступную обувь для всей семьи. Ретейлер показывает ежегодный положительный прирост числа покупателей. Таким образом, доступные цены и практически повсеместное присутствие поспособствовали увеличению доли покупателей детской обуви в магазинах Kari на 5%.

Однако не все сети набирали обороты: существенное падение количества покупателей магазинов «ЦентрОбувь» и Centro обусловлено их стремительным закрытием точек ввиду банкротства компаний. Тем не менее, обозначенные сети в рейтинге по совершению покупок оказались достаточно высоко. Сохранившийся в памяти опыт предыдущих приобретений в магазинах позволяет компаниям держать уровень узнаваемости брендов на достаточно высоком уровне.