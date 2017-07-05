На ТОП-10 крупнейших проектов строительства проектов АПК и пищевых производств приходится более $5 млрд

05.07.2017

Специалисты INFOLine завершили подготовку отраслевого обзора «350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты 2017-2020 годов». В процессе подготовки обзора были проанализированы и описаны крупнейшие строящиеся проекты АПК и пищевых производств в различных отраслях. Общий объем инвестиций в проекты, описанные в обзоре, составляет более $34 млрд.

Так, на ТОП-10 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ 2017-2020 гг. приходится более $5,2 млрд. Это такие проекты, как:

Проекты строительства агрокомплексов

Строительство комплекса по выращиванию, убою и переработке свиней в Курской области. Объем инвестиций в проект - $2 млрд. Работы будут завершены в 2020 году;

Возведение комплекса молочного животноводства и переработки молока в Калужской области. Инвестиции в проект составляют $600 млн. Завершение работ назначено на 2019 год;

Строительство комплексного логистического центра с пищевыми производствами в Республике Дагестан. Общий объем инвестиций - $530 млн. Строительство будет завершено в 2020 году;

Строительство комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области. Объем инвестиций в проект - $526 млн. Работы будут завершены в 2017 году;

Возведение животноводческих комплексов и молочной фабрики в Московской области. Инвестиции в проект составляют $500 млн. Завершение работ назначено на 2020 год.

Проекты строительства пищевых производств

Строительство завода по производству сахара в Ростовской области. Объем инвестиций в проект - $280 млн. Работы будут завершены в 2020 году;

Реконструкция завода по производству сахара в Тамбовской области. Инвестиции в проект составляют $250 млн. Завершение работ назначено на 2021 год;

Строительство завода по производству замороженных и свежих хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций - $240 млн. Строительство будет завершено в 2019 году;

Строительство индустриального парка пищевой направленности в Краснодарском крае. Объем инвестиций в проект - $150 млн. Работы будут завершены в 2019 году;

Возведение завода по переработке картофеля в Краснодарском крае. Инвестиции в проект составляют $141 млн. Завершение работ назначено на 2018 год.