Производство джемов показало наибольший прирост за последние 6 лет

04.07.2017

Анализ производственной статистики показывает, что по итогам 2016 года в РФ было произведено 549,1 млн банок фруктового и ягодного джема и аналогичных продуктов (статистика также включает сюда фруктовое и ягодное желе, компоты, пюре и пасты). Объем производства оказался на 21,6% выше по сравнению с 2015 годом (это наиболее высокий прирост показателя за последние 6 лет) и на 86,5% больше по сравнению с 2010 годом. Минимальный показатель за исследуемый период – 294,3 млн банок в 2010 году.