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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → В 2016 г. рост объема рынка промышленной томатной пасты составил 3% г/г
04.07.2017
В апреле 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка томатной пасты (включая промышленную).
В 2015 году объем рынка промышленной томатной пасты увеличился на 2% и составил 141,334 тыс. тонн.
В 2016 году произошел рост объема рынка промышленной томатной пасты, что было вызвано увеличением производства, а именно, введением в эксплуатацию заводов в Астрахани (ООО «АПК Астраханский») и Кабардино-Балкарии (ООО «Овощи Юга»). В 2016 году объем рынка составил 145,23 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2015 году.
В 2016 году объем производства промышленной томатной пасты составил 22,714 тыс. тонн, что на 565,32% больше, чем в 2015 году. На заводе в Астрахани (ООО «АПК Астраханский») в 2016 году было произведено 7,2 тыс. тонн промышленной томатной пасты. На заводе в Кабардино-Балкарии (ООО «Овощи Юга») в 2016 году было произведено 11 тыс. тонн промышленной томатной пасты. Производственные мощности завода «АПК Астраханский» и ООО «Овощи юга» на текущий момент составляют 35 тыс. тонн и 32 тыс. тонн соответственно.
Импортные поставки промышленной томатной пасты имеют значительную долю от общего объема рынка промышленной томатной пасты в России. До 2016 года доля импорта от общего объема рынка составляла более 98%. В 2016 году после открытия двух новых заводов в Астраханской области и Кабардино-Балкарии ситуация несколько изменилась. После введения дополнительных мощностей на заводах в 2017 году доля произведенной в России промышленной томатной пасты может увеличиться до значения в более чем 30%.
В 2014 году объем импорта томатной пасты 36-38% BRIX в Россию составил 107,617 тыс. т. Объем импорта в 2015 году составил 107,466 тыс. т, что на 0,1% меньше, чем в 2014 году.
В первом полугодии 2016 года объем импорта томатной пасты 36-38% BRIX в Россию составил 45,445 тыс. т.
Наибольшую долю от натурального объема импорта томатной пасты 36-38% BRIX в Россию в 2015 году занимает компания COFCO TUNHE CO LTD (18%).
Экспортные поставки промышленной томатной пасты происходили только в рамках реэкспорта и в незначительных объемах.
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