В 2016 г. рост объема рынка промышленной томатной пасты составил 3% г/г

04.07.2017

В апреле 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка томатной пасты (включая промышленную).

В 2015 году объем рынка промышленной томатной пасты увеличился на 2% и составил 141,334 тыс. тонн.

В 2016 году произошел рост объема рынка промышленной томатной пасты, что было вызвано увеличением производства, а именно, введением в эксплуатацию заводов в Астрахани (ООО «АПК Астраханский») и Кабардино-Балкарии (ООО «Овощи Юга»). В 2016 году объем рынка составил 145,23 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году объем производства промышленной томатной пасты составил 22,714 тыс. тонн, что на 565,32% больше, чем в 2015 году. На заводе в Астрахани (ООО «АПК Астраханский») в 2016 году было произведено 7,2 тыс. тонн промышленной томатной пасты. На заводе в Кабардино-Балкарии (ООО «Овощи Юга») в 2016 году было произведено 11 тыс. тонн промышленной томатной пасты. Производственные мощности завода «АПК Астраханский» и ООО «Овощи юга» на текущий момент составляют 35 тыс. тонн и 32 тыс. тонн соответственно.

Импортные поставки промышленной томатной пасты имеют значительную долю от общего объема рынка промышленной томатной пасты в России. До 2016 года доля импорта от общего объема рынка составляла более 98%. В 2016 году после открытия двух новых заводов в Астраханской области и Кабардино-Балкарии ситуация несколько изменилась. После введения дополнительных мощностей на заводах в 2017 году доля произведенной в России промышленной томатной пасты может увеличиться до значения в более чем 30%.

В 2014 году объем импорта томатной пасты 36-38% BRIX в Россию составил 107,617 тыс. т. Объем импорта в 2015 году составил 107,466 тыс. т, что на 0,1% меньше, чем в 2014 году.

В первом полугодии 2016 года объем импорта томатной пасты 36-38% BRIX в Россию составил 45,445 тыс. т.

Наибольшую долю от натурального объема импорта томатной пасты 36-38% BRIX в Россию в 2015 году занимает компания COFCO TUNHE CO LTD (18%).

Экспортные поставки промышленной томатной пасты происходили только в рамках реэкспорта и в незначительных объемах.