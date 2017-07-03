|Fashion Retail 2017
|исследования
|прогнозы рынка
|бизнес-планы
|Бестселлеры
|акции [69]
|новости
|статьи
Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
||
Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Объем рынка кухонной мебели в России в 2016 г. сократился на 10,2% г/г и составил 5,8 млн шт.
03.07.2017
В мае 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мягкой мебели.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кухонной мебели в России в 2015 году в натуральном выражении составил 6,4 млн шт., что на 3,5% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка составил 5,8 млн шт., что на 10,2% меньше показателя 2015 года.
Объем рынка кухонной мебели в России в 2015 году в стоимостном выражении составил 38,1 млрд руб., что на 15,1% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка составил 32,3 млрд руб., что на 15,3% меньше показателя 2015 года.
Объем производства кухонной мебели в 2016 году в стоимостном выражении составил 23,5 млрд руб., что на 5% меньше показателя 2015 года. Ключевыми регионами-производителями кухонной мебели являются Саратовская область, Московская область, Ульяновская область и Челябинская область.
На развитие рынка кухонной мебели в России влияет множество факторов, в числе которых: переход покупателей от дорогих ценовых сегментов кухонной мебели к более дешевым, снижение популярности онлайн-канала продаж, начало экспорта компанией кухонь «Первая мебельная фабрика» в страны Европы и СНГ, запуск компанией ИКЕА крупнейшей в РФ фабрики мебели под Великим Новгородом.
Рынок кухонной мебели, как и весь мебельный рынок в целом, зависит от такого показателя как ввод жилой недвижимости. Те домохозяйства, которые уже пользуются кухонной мебелью, купленной ранее на несколько лет, предпочитают ремонтировать имеющуюся мебель или обновлять ее (заменять какие-то составляющие). Рост на рынке возможен только в том случае, если производители снизят цены после кризисных 2014-2015 гг., будут продавать мебель в кредит и т.д.
тел. (495) 363-11-12
Все замечания и пожелания присылайте на webmaster@top.rbc.ru
По вопросам подписки на услуги агентства обращайтесь в отдел продаж информации
По вопросам разработки программных решений пишите на solutions@rbc.ru
Все права защищены и охраняются законом.
© 1995-2016 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (495) 363-1111
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.
РБК - Исследования рынка, готовые маркетинговые исследования и на заказ, маркетинговый план, бизнес-планы.