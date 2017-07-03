Объем рынка кухонной мебели в России в 2016 г. сократился на 10,2% г/г и составил 5,8 млн шт.

03.07.2017

В мае 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мягкой мебели.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кухонной мебели в России в 2015 году в натуральном выражении составил 6,4 млн шт., что на 3,5% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка составил 5,8 млн шт., что на 10,2% меньше показателя 2015 года.

Объем рынка кухонной мебели в России в 2015 году в стоимостном выражении составил 38,1 млрд руб., что на 15,1% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка составил 32,3 млрд руб., что на 15,3% меньше показателя 2015 года.

Объем производства кухонной мебели в 2016 году в стоимостном выражении составил 23,5 млрд руб., что на 5% меньше показателя 2015 года. Ключевыми регионами-производителями кухонной мебели являются Саратовская область, Московская область, Ульяновская область и Челябинская область.

На развитие рынка кухонной мебели в России влияет множество факторов, в числе которых: переход покупателей от дорогих ценовых сегментов кухонной мебели к более дешевым, снижение популярности онлайн-канала продаж, начало экспорта компанией кухонь «Первая мебельная фабрика» в страны Европы и СНГ, запуск компанией ИКЕА крупнейшей в РФ фабрики мебели под Великим Новгородом.

Рынок кухонной мебели, как и весь мебельный рынок в целом, зависит от такого показателя как ввод жилой недвижимости. Те домохозяйства, которые уже пользуются кухонной мебелью, купленной ранее на несколько лет, предпочитают ремонтировать имеющуюся мебель или обновлять ее (заменять какие-то составляющие). Рост на рынке возможен только в том случае, если производители снизят цены после кризисных 2014-2015 гг., будут продавать мебель в кредит и т.д.