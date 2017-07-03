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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Крупнейшие банки уже реализовали эквайринг карт МИР в магазинах
03.07.2017
Если карты иностранных платежных систем предлагаются банками в рамках организации торгового эквайринга сравнительно редко, то прием российских карт МИР в POS-терминалах готовы организовать все ведущие игроки рынка. К такому выводу пришли аналитики ARG при проведении очередной волны исследования рынка торгового эквайринга.
В ходе мониторинга в апреле 2017 года было выяснено, что все рассматриваемые банки и компании осуществляют в рамках торгового эквайринга прием к оплате карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Эквайринг по картам ПРО100 можно организовать только в Сбербанке России (6,9% предложения).
Карты платежной системы МИР, сравнительно недавно появившиеся на российском рынке, в сентябре 2016 года принимали представители 19 из 20 рассмотренных банков, в апреле 2017 года - 15 из 15.
С картами китайской платежной системы China UnionPay работают только 37,9% игроков (UCS, Банк Русский Стандарт, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и Росбанк, осуществляющий эквайринг через UCS). Прием японских карт JCB можно было организовать в 31,0% случаев, American Express - в 27,6% случаев.
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