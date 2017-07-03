Крупнейшие банки уже реализовали эквайринг карт МИР в магазинах

03.07.2017

Если карты иностранных платежных систем предлагаются банками в рамках организации торгового эквайринга сравнительно редко, то прием российских карт МИР в POS-терминалах готовы организовать все ведущие игроки рынка. К такому выводу пришли аналитики ARG при проведении очередной волны исследования рынка торгового эквайринга.

В ходе мониторинга в апреле 2017 года было выяснено, что все рассматриваемые банки и компании осуществляют в рамках торгового эквайринга прием к оплате карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Эквайринг по картам ПРО100 можно организовать только в Сбербанке России (6,9% предложения).

Карты платежной системы МИР, сравнительно недавно появившиеся на российском рынке, в сентябре 2016 года принимали представители 19 из 20 рассмотренных банков, в апреле 2017 года - 15 из 15.

С картами китайской платежной системы China UnionPay работают только 37,9% игроков (UCS, Банк Русский Стандарт, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и Росбанк, осуществляющий эквайринг через UCS). Прием японских карт JCB можно было организовать в 31,0% случаев, American Express - в 27,6% случаев.