За январь-октябрь 2016 г. оборот рынка общественного питания в России повысился на 2% г/г и составил 1082 млрд руб.

03.07.2017

В декабре 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка общественного питания в России.

По данным исследования, за январь-октябрь 2016 года оборот рынка общественного питания в России повысился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 1082 млрд руб.

Оборот общественного питания в России в 2015 году составил 1305 млрд руб., повысившись, таким образом, на 6% за год. В 2014 году оборот составил 1234 млрд рублей.

В 2015 году на Центральный федеральный округ приходилось 27,8% общероссийского оборота общественного питания. На втором месте по обороту общественного питания находился Приволжский федеральный округ с оборотом 218 млрд руб., что составило 16,8% от общероссийского.

На начало 2016 года в России насчитывалось 176,5 тыс. различных объектов общественного питания, вместимостью 10,7 млн мест и общей площадью 19,9 тыс. кв. км.

В 2015-2016 гг. отмечался бурный рост в сегменте ресторанов и кафе, и, наоборот, спад в сегменте закрытого питания.

В первом квартале 2016 года россияне тратили на общественное питание на 5,4% меньше, чем в первые три месяца 2015 года. Во втором квартале 2016 года расходы возросли и составили 459,2 руб. на одного члена домохозяйств.

Игроки рынка предполагают дальнейшее увеличение числа бургерных, кофеен, прочих недорогих форматов заведений по продаже готовой еды. Также относительно свободной остается ниша «экофастфуда». В 2017 году ожидается появление ресторанов, предлагающих именно такую еду, или дальнейшая переориентация меню действующих ресторанов быстрого питания под формат здоровой пищи. Кроме этого, продолжат развитие «Макдоналдс», Burger King и KFC.

Поскольку покупательная способность населения не растет, ожидаемый в 2017 году рост оборотов рынка связывают только с предполагаемым увеличением числа действующих на рынке заведений общественного питания.