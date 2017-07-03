|Fashion Retail 2017
|исследования
|прогнозы рынка
|бизнес-планы
|Бестселлеры
|акции [69]
|новости
|статьи
Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
||
Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → За январь-октябрь 2016 г. оборот рынка общественного питания в России повысился на 2% г/г и составил 1082 млрд руб.
03.07.2017
В декабре 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка общественного питания в России.
По данным исследования, за январь-октябрь 2016 года оборот рынка общественного питания в России повысился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 1082 млрд руб.
Оборот общественного питания в России в 2015 году составил 1305 млрд руб., повысившись, таким образом, на 6% за год. В 2014 году оборот составил 1234 млрд рублей.
В 2015 году на Центральный федеральный округ приходилось 27,8% общероссийского оборота общественного питания. На втором месте по обороту общественного питания находился Приволжский федеральный округ с оборотом 218 млрд руб., что составило 16,8% от общероссийского.
На начало 2016 года в России насчитывалось 176,5 тыс. различных объектов общественного питания, вместимостью 10,7 млн мест и общей площадью 19,9 тыс. кв. км.
В 2015-2016 гг. отмечался бурный рост в сегменте ресторанов и кафе, и, наоборот, спад в сегменте закрытого питания.
В первом квартале 2016 года россияне тратили на общественное питание на 5,4% меньше, чем в первые три месяца 2015 года. Во втором квартале 2016 года расходы возросли и составили 459,2 руб. на одного члена домохозяйств.
Игроки рынка предполагают дальнейшее увеличение числа бургерных, кофеен, прочих недорогих форматов заведений по продаже готовой еды. Также относительно свободной остается ниша «экофастфуда». В 2017 году ожидается появление ресторанов, предлагающих именно такую еду, или дальнейшая переориентация меню действующих ресторанов быстрого питания под формат здоровой пищи. Кроме этого, продолжат развитие «Макдоналдс», Burger King и KFC.
Поскольку покупательная способность населения не растет, ожидаемый в 2017 году рост оборотов рынка связывают только с предполагаемым увеличением числа действующих на рынке заведений общественного питания.
тел. (495) 363-11-12
Все замечания и пожелания присылайте на webmaster@top.rbc.ru
По вопросам подписки на услуги агентства обращайтесь в отдел продаж информации
По вопросам разработки программных решений пишите на solutions@rbc.ru
Все права защищены и охраняются законом.
© 1995-2016 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (495) 363-1111
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.
РБК - Исследования рынка, готовые маркетинговые исследования и на заказ, маркетинговый план, бизнес-планы.