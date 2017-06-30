Fashion-ретейлеры подались в SMM

30.06.2017

Согласно результатам исследования РБК « Розничные сети по продаже одежды 2017 », в целях эффективного взаимодействия с аудиторией fashion-игроки, помимо развития собственных сайтов и интернет-магазинов, фокусируют свое внимание на социальных сетях. Потенциал данного канала виртуальной коммуникации с потребителем отмечают большинство игроков рынка, продвигая свои бренды на самых популярных онлайн-площадках, таких как Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, ввиду многомиллионной аудитории их пользователей. Например, Ксения Рясова, президент Finn Flare, делает акцент на задаче брендинга и информирования пользователей в социальных сетях: «Если говорить об SMM-направлении, мы рассматриваем его как имиджевый проект, информирующий покупателей о новинках, особенностях и тонкостях продукта, а также как инструмент анонсирования новостей». Некоторые fashion-игроки берут на вооружение SMM-стратегию не только для продвижения бренда, но и для осуществления реальных продаж товаров. Кулешова Карина, бренд-директор Gulliver и Button Blue, подчеркивает возможность использования данного канала коммуникации для сбыта продукции: «Социальные медиа мы используем как инструмент бренд-коммуникации, повышающий лояльность к бренду. Тем не менее, мы всегда изучаем современные тенденции, которые позволяют совершать продажи непосредственно из социальных медиа и используем их как инструмент увеличения сбыта».

С целью анализа популярности сетевых одежных ретейлеров в социальных медиа, аналитики агентства РБК Исследования рынков составили рейтинг крупнейших игроков на российском рынке по количеству подписчиков в «ВКонтакте» и Instagram. Абсолютным лидером по подпискам в сети «ВКонтакте», как и в прошлом году, стал спортивный бренд Adidas, который имеет несколько официальных сообществ: adidas, adidas neo, adidas Originals, adidas Running. Только первый из названных сообществ компании в феврале 2017 года имел 531 тыс. подписчиков. Далее по рейтингу следует всемирно известный бренд люксовой одежды Dolce&Gabbana, на официальную группу которого подписаны 436 тыс. чел. Среди интернет-магазинов одежды и обуви особого успеха добилось официальное российское сообщество bonprix, которое замкнуло лидерскую тройку рейтинга с 430 тыс. человек в подписках. К наиболее крупным сообществам в социальной сети «ВКонтакте» относятся также GLORIA JEANS & GEE JAY, H&M Russia, «Детский мир», «Дочки-Сыночки», Nike Football Russia, Wildberries, в которых количество подписчиков варьируется от 300 тыс. до 400 тыс. чел. При этом ежегодно популярность представителей fashion-индустрии в российской социальной медиа возрастает.