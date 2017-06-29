Большинство банков готово подключить интернет-магазин за 3 недели

29.06.2017

Проанализировав предложение ведущих игроков на российском рынке интернет-эквайринга, специалисты AnalyticResearchGroup выяснили, что срок реализации эквайринга от момента подачи документов до запуска в сегменте среднего бизнеса чаще всего находится в диапазоне от 11 до 15 рабочих дней (46,7% предложения). До 2 недель срок запуска проекта занимает у пятой части игроков, а в 13,3% случаев банки обещали уложиться всего в одну неделю.

Для компаний малого бизнеса одинаково популярны временные диапазоны от 6 до 10 раб. дней и от 11 до 15 раб. дней (по 33,3%). Короткий срок внедрения (до 5 рабочих дней) был предложен лишь в 6,7% случаев.

Следует отметить, что самую быструю реализацию предлагает Тинькофф Банк (3 дня), самую длительную - Банк Авангард, Банк Открытие и Промсвязьбанк (до 20 дней).