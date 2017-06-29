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Главная Исследования по отраслям НовостиВ 2012-2016 гг. продажи табачных изделий в России снизились на 10% до 19,8 млрд упаковок

В 2012-2016 гг. продажи табачных изделий в России снизились на 10% до 19,8 млрд упаковок

29.06.2017

В 2012-2016 гг. продажи табачных изделий в России снизились на 10% до 19,8 млрд упаковок

По данным «Анализа рынка табачных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2017 году, их натуральный объем продаж в стране снизился в 2012-2016 гг. на 10,0% - с 22,0 млрд до 19,8 млрд упаковок. Значение показателя падало ежегодно. Максимальное снижение продаж было зафиксировано в 2013 году (на 4,5% к уровню 2012 года), когда был принят Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

 

Долговременным фактором, влияющим на уменьшение продаж табачных изделий, является существующий тренд на популяризацию здорового образа жизни, подразумевающего, в том числе и отказ от курения.

 

Большое влияние на снижение продаж в 2012-2016 гг. оказал рост цен на продукцию, прежде всего, в результате неоднократного повышения акцизов на табачные изделия. В 2014-2016 гг. цены на табачные изделия росли также в результате ослабления рубля, вызвавшего удорожание не только импортной продукции, но и сырья для производства табачных изделий, которое ввозится исключительно из-за рубежа. Снижение реальных доходов населения также способствовало уменьшению объемов продаж табачных изделий.

 

В 2016-2021 гг. ожидается продолжение снижения продаж табачных изделий на 1,5-0,2% в год.  Одной из основных причин этого будет рост цен на продукцию под влиянием ожидаемого повышения акцизов.

 

Акциз на сигареты и папиросы рассчитывается по двум ставкам: специфической и адвалорной. В 2017 году специфическая ставка акцизов на сигареты и папиросы составит 1562 руб. за тысячу штук, в 2018 году - 1718 руб. за тысячу штук, в 2019 году  - 1890 руб. за тысячу штук (для сравнения, в 2016 году ставка составляла 1250 руб. за тысячу штук). Адвалорная ставка акциза на сигареты и папиросы, равная в 2016 году 12% расчетной стоимости, в 2017-2019 гг. составит 14,5% расчетной стоимости. Ставки акцизов на сигары и сигариллы также вырастут. Кроме того, увеличатся ставки на все виды табака - до 2520 рублей в 2017 году, 2772 рублей в 20180-ом и 3050 рублей в 2019 году.

 

Ожидается, что в 2021 году объем продаж табачных изделий составит 19,0 млрд упаковок, что на 3,8% меньше, чем в 2016 году.

Приведенные значения рассчитаны аналитиками BusinesStat на базе статистики Росстата и ФТС РФ.

29.06.2017

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