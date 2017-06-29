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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → В 2012-2016 гг. продажи табачных изделий в России снизились на 10% до 19,8 млрд упаковок
29.06.2017
По данным «Анализа рынка табачных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2017 году, их натуральный объем продаж в стране снизился в 2012-2016 гг. на 10,0% - с 22,0 млрд до 19,8 млрд упаковок. Значение показателя падало ежегодно. Максимальное снижение продаж было зафиксировано в 2013 году (на 4,5% к уровню 2012 года), когда был принят Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Долговременным фактором, влияющим на уменьшение продаж табачных изделий, является существующий тренд на популяризацию здорового образа жизни, подразумевающего, в том числе и отказ от курения.
Большое влияние на снижение продаж в 2012-2016 гг. оказал рост цен на продукцию, прежде всего, в результате неоднократного повышения акцизов на табачные изделия. В 2014-2016 гг. цены на табачные изделия росли также в результате ослабления рубля, вызвавшего удорожание не только импортной продукции, но и сырья для производства табачных изделий, которое ввозится исключительно из-за рубежа. Снижение реальных доходов населения также способствовало уменьшению объемов продаж табачных изделий.
В 2016-2021 гг. ожидается продолжение снижения продаж табачных изделий на 1,5-0,2% в год. Одной из основных причин этого будет рост цен на продукцию под влиянием ожидаемого повышения акцизов.
Акциз на сигареты и папиросы рассчитывается по двум ставкам: специфической и адвалорной. В 2017 году специфическая ставка акцизов на сигареты и папиросы составит 1562 руб. за тысячу штук, в 2018 году - 1718 руб. за тысячу штук, в 2019 году - 1890 руб. за тысячу штук (для сравнения, в 2016 году ставка составляла 1250 руб. за тысячу штук). Адвалорная ставка акциза на сигареты и папиросы, равная в 2016 году 12% расчетной стоимости, в 2017-2019 гг. составит 14,5% расчетной стоимости. Ставки акцизов на сигары и сигариллы также вырастут. Кроме того, увеличатся ставки на все виды табака - до 2520 рублей в 2017 году, 2772 рублей в 20180-ом и 3050 рублей в 2019 году.
Ожидается, что в 2021 году объем продаж табачных изделий составит 19,0 млрд упаковок, что на 3,8% меньше, чем в 2016 году.
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