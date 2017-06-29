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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → В 2012-2016 гг. продажи томатной продукции в России выросли на 8,9% и составили 597 тыс. т
29.06.2017
По данным «Анализа рынка томатной продукции в России», подготовленного BusinesStat в 2017 году, ее натуральный объем продаж в стране вырос в 2012-2016 гг. на 8,9% - с 548,4 тыс. до 597,2 тыс. т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2015 году - на 3,5%. Продажи в 2015 году упали на фоне общего сокращения спроса со стороны потребителей разных секторов. При этом сокращение розничных продаж произошло на фоне резкого увеличения розничной цены (+ 31,0% к уровню 2014 года), вследствие сокращения импортных поставок, девальвации рубля и высокой инфляции в стране. Сокращение закупок томатной продукции для секторов общественного питания и промышленной переработки произошло из-за общего падения платежеспособного спроса в стране. Кроме того, стремясь к экономии, население стало реже посещать заведения общественного питания и сокращать средний чек посещения.
Наибольшим спросом в России пользуются томатные соусы и кетчупы. В 2012-2016 гг. их доля в общем объеме продаж томатной продукции в среднем составляла 40,8%. Доля томатных паст и пюре за аналогичный период времени варьировала от 29,2% в 2012 году до 24,5% в 2013-ом (среднее значение за период 26,5%). Основной объем томатной пасты и пюре продается в России оптом для нужд пищевых предприятий. Потребление томатной пасты в домохозяйствах в целом стабильно, пасту традиционно используют в основном как компонент для приготовления супов и соусов. На долю томатных соков и напитков в 2012-2016 гг. приходилось порядка 22,1% продаж, причем ежегодно доля продукции сокращалась - с 25,5% в 2012 году до 16,5% в 2016-ом. Продажи данного вида томатной продукции сильнее всего просели в кризисные 2015-2016 гг. По итогу 2016 года, спрос на томатные соки и напитки снизился на 32,1% относительно 2014 года. На долю консервированных помидоров в 2012-2016 гг. приходились оставшиеся 10,5% от совокупных продаж.
В 2017-2021 гг. продажи томатной продукции будут демонстрировать рост на 3,3-4,5% в год и достигнут к концу периода 722,6 тыс. т, что превысит уровень 2016 года на 21,0%.
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