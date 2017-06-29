В 2012-2016 гг. продажи томатной продукции в России выросли на 8,9% и составили 597 тыс. т

29.06.2017

По данным «Анализа рынка томатной продукции в России», подготовленного BusinesStat в 2017 году, ее натуральный объем продаж в стране вырос в 2012-2016 гг. на 8,9% - с 548,4 тыс. до 597,2 тыс. т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2015 году - на 3,5%. Продажи в 2015 году упали на фоне общего сокращения спроса со стороны потребителей разных секторов. При этом сокращение розничных продаж произошло на фоне резкого увеличения розничной цены (+ 31,0% к уровню 2014 года), вследствие сокращения импортных поставок, девальвации рубля и высокой инфляции в стране. Сокращение закупок томатной продукции для секторов общественного питания и промышленной переработки произошло из-за общего падения платежеспособного спроса в стране. Кроме того, стремясь к экономии, население стало реже посещать заведения общественного питания и сокращать средний чек посещения.

Наибольшим спросом в России пользуются томатные соусы и кетчупы. В 2012-2016 гг. их доля в общем объеме продаж томатной продукции в среднем составляла 40,8%. Доля томатных паст и пюре за аналогичный период времени варьировала от 29,2% в 2012 году до 24,5% в 2013-ом (среднее значение за период 26,5%). Основной объем томатной пасты и пюре продается в России оптом для нужд пищевых предприятий. Потребление томатной пасты в домохозяйствах в целом стабильно, пасту традиционно используют в основном как компонент для приготовления супов и соусов. На долю томатных соков и напитков в 2012-2016 гг. приходилось порядка 22,1% продаж, причем ежегодно доля продукции сокращалась - с 25,5% в 2012 году до 16,5% в 2016-ом. Продажи данного вида томатной продукции сильнее всего просели в кризисные 2015-2016 гг. По итогу 2016 года, спрос на томатные соки и напитки снизился на 32,1% относительно 2014 года. На долю консервированных помидоров в 2012-2016 гг. приходились оставшиеся 10,5% от совокупных продаж.

В 2017-2021 гг. продажи томатной продукции будут демонстрировать рост на 3,3-4,5% в год и достигнут к концу периода 722,6 тыс. т, что превысит уровень 2016 года на 21,0%.

Приведенные значения рассчитаны аналитиками BusinesStat на базе статистики Росстата и ФТС РФ.