|Fashion Retail 2017
|исследования
|прогнозы рынка
|бизнес-планы
|Бестселлеры
|акции [69]
|новости
|статьи
Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
||
Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Инвестиции в малый бизнес за год выросли менее чем на 1%
28.06.2017
Объем вложений в предприятия малого бизнеса (без учета организаций сегмента «микро») в 2016 году составил 411,6 млрд руб., что на 0,6% выше значений 2015 года. При этом годом ранее прирост показателя был отрицательным (-4,3%). За последние 8 лет наибольший объем инвестиций был зафиксирован в 2014 году, когда в малый бизнес было инвестировано 427,7 млрд руб.
Наибольшая доля в объеме инвестиций в 2016 году приходилась на Приволжский ФО (30,2%, 124,2 млрд руб. в денежном выражении), на 0,5 п.п. меньше - на Центральный ФО (29,7%, 122,4 млрд руб.). Значительно меньшие доли имели другие российские регионы. К примеру, на объем вложений в малые предприятия Южного и Сибирского федеральных округов приходилось по 10,4%. Как показало исследование рынка кредитования малого и среднего бизнеса от «AnalyticResearchGroup», наименьшая доля в 2016 году приходилась на малый бизнес Урала - 3,9% инвестиций.
тел. (495) 363-11-12
Все замечания и пожелания присылайте на webmaster@top.rbc.ru
По вопросам подписки на услуги агентства обращайтесь в отдел продаж информации
По вопросам разработки программных решений пишите на solutions@rbc.ru
Все права защищены и охраняются законом.
© 1995-2016 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (495) 363-1111
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.
РБК - Исследования рынка, готовые маркетинговые исследования и на заказ, маркетинговый план, бизнес-планы.