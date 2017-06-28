Инвестиции в малый бизнес за год выросли менее чем на 1%

28.06.2017

Объем вложений в предприятия малого бизнеса (без учета организаций сегмента «микро») в 2016 году составил 411,6 млрд руб., что на 0,6% выше значений 2015 года. При этом годом ранее прирост показателя был отрицательным (-4,3%). За последние 8 лет наибольший объем инвестиций был зафиксирован в 2014 году, когда в малый бизнес было инвестировано 427,7 млрд руб.

Наибольшая доля в объеме инвестиций в 2016 году приходилась на Приволжский ФО (30,2%, 124,2 млрд руб. в денежном выражении), на 0,5 п.п. меньше - на Центральный ФО (29,7%, 122,4 млрд руб.). Значительно меньшие доли имели другие российские регионы. К примеру, на объем вложений в малые предприятия Южного и Сибирского федеральных округов приходилось по 10,4%. Как показало исследование рынка кредитования малого и среднего бизнеса от «AnalyticResearchGroup», наименьшая доля в 2016 году приходилась на малый бизнес Урала - 3,9% инвестиций.