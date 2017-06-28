Доля мужчин, заметивших увеличение цен на обувь, за год уменьшилась на 5%

За девальвацией национальной валюты в 2014-2016 гг. последовало повышение цен на многих потребительских рынках, в том числе на рынке обуви, в то время как реальные располагаемые доходы населения снизились.

Однако сейчас население страны постепенно привыкает к новому уровню цен и выстраивает свое поведение относительно сложившейся ситуации, что подтверждает исследование РБК «Российский рынок мужской обуви 2017»: в 2017 же году уменьшилась доля населения, сократившая свои расходы на покупку мужской обуви, и увеличилась доля, не изменившая свои расходы.

Мужчины в меньшей степени заметили влияние кризисной ситуации, поэтому уже сейчас сократилась доля тех, кто заметил повышение розничных цен, а доля мужчин, участивших свои покупки и отдавших предпочтение более дорогим моделям обуви, увеличилась в 2017 году, что отличается от поведения женщин.