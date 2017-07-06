Объем ввода в эксплуатацию десяти крупнейших застройщиков России вырос

06.07.2017

По данным INFOLine, объем ввода в эксплуатацию десяти крупнейших застройщиков России вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 37%, до 4,65 млн кв. м. Однако это произошло не только за счет увеличения реальных объемов строительства, но также из-за слияния ГК «ПИК» и ГК «Мортон», которое состоялось в конце 2016 года. По итогам предыдущего года, эти компании занимали третье и первое места соответственно. В 2016 году крупнейшим застройщиком в России стала ГК «ПИК» Сергея Гордеева с 930 тыс. кв. м сданного жилья, а ГК «Мортон», напротив, покинула рейтинг.

Как показывает исследование «Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года», из десятки лидеров исчез еще один крупный участник 2015 года - ГК «СУ-155». В 2016 году компания сдала 630 тыс. кв. м и, таким образом, могла рассчитывать на третье место, но не была включена в рейтинг, поскольку проходит санацию. В итоге, третье место досталось петербургской компании Setl Group (ввела 620 тыс. кв. м). Второе место, как и год назад, заняла группа ЛСР (789 тыс. кв. м).

Несмотря на то, что застройщики, вошедшие в ТОП-10 2016 года, увеличили свои объемы, их совокупная доля на российском рынке продолжила снижаться, достигнув 9,6% против 10% в 2015 году и 11,9% в 2014-м. Сам рынок при этом также сократился, по данным Росстата, на 4,3% - до 80,2 млн кв. м. Основное падение (9,7%) произошло в сегменте индивидуального домостроения, где в 2016 году было сдано 31,8 млн кв. м жилья. Ввод массового жилья в многоквартирных домах снизился к 2015 году на 3,4%, до 48,4 млн кв. м.