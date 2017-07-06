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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Объем ввода в эксплуатацию десяти крупнейших застройщиков России вырос
06.07.2017
По данным INFOLine, объем ввода в эксплуатацию десяти крупнейших застройщиков России вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 37%, до 4,65 млн кв. м. Однако это произошло не только за счет увеличения реальных объемов строительства, но также из-за слияния ГК «ПИК» и ГК «Мортон», которое состоялось в конце 2016 года. По итогам предыдущего года, эти компании занимали третье и первое места соответственно. В 2016 году крупнейшим застройщиком в России стала ГК «ПИК» Сергея Гордеева с 930 тыс. кв. м сданного жилья, а ГК «Мортон», напротив, покинула рейтинг.
Как показывает исследование «Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года», из десятки лидеров исчез еще один крупный участник 2015 года - ГК «СУ-155». В 2016 году компания сдала 630 тыс. кв. м и, таким образом, могла рассчитывать на третье место, но не была включена в рейтинг, поскольку проходит санацию. В итоге, третье место досталось петербургской компании Setl Group (ввела 620 тыс. кв. м). Второе место, как и год назад, заняла группа ЛСР (789 тыс. кв. м).
Несмотря на то, что застройщики, вошедшие в ТОП-10 2016 года, увеличили свои объемы, их совокупная доля на российском рынке продолжила снижаться, достигнув 9,6% против 10% в 2015 году и 11,9% в 2014-м. Сам рынок при этом также сократился, по данным Росстата, на 4,3% - до 80,2 млн кв. м. Основное падение (9,7%) произошло в сегменте индивидуального домостроения, где в 2016 году было сдано 31,8 млн кв. м жилья. Ввод массового жилья в многоквартирных домах снизился к 2015 году на 3,4%, до 48,4 млн кв. м.
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