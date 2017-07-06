Малому бизнесу стало проще получить финансирование

06.07.2017

Проведя в мае 2017 года анализ предложения 20 крупных банков по кредитам для малого бизнеса методом «тайный покупатель», аналитики ARG установили, что на рынке наблюдается тенденция к снижению ставок по кредитным продуктам, даже без учета специальных программ с господдержкой.

При анализе минимальных процентных ставок по основным кредитам, предлагаемым банками, было выяснено, что ставки от 13,1% до 16,0% являются наиболее распространенными: доля данной категории составляет 58,4%. Их доля выросла по сравнению с результатами предыдущей волны исследования (август 2016 года) на 1,1 п.п. На втором месте можно отметить диапазон ставок от 10,1% до 13,0% (31,5%) - его доля за год значительно увеличилась (+19,5 п.п.). Кроме того, в 2017 году среди проанализированных банков не было отмечено ни одной программы, где минимальная процентная ставка была выше 19,0% годовых (0,9% в 2016 году), а также появились программы со ставкой, ниже или равной 10,0% годовых.

Наиболее низкие минимальные процентные ставки в мае 2017 года - по некоторым кредитам для МСБ в Банке Открытие, РосЕвроБанке и Сургутнефтегазбанке - до 11,0% годовых.