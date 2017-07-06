Объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России в 2016 г. показал рост и достиг 92884,5 млн руб.

06.07.2017

В апреле 2017 года DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка витаминов и биологически активных добавок (БАДов) в России.

По расчетам Discovery Research Group, в 2015 году объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России составил 87778,6 млн руб. В 2016 году рынок достиг 92884,5 млн руб.

Рынок витаминов и биологически активных добавок (БАДов) состоит из четырех сегментов: «Биологически активные добавки (БАДы)», «Детские витамины», «Тоники» и «Витамины». К наиболее крупному сегменту рынка относятся биологически активные добавки. Объем этого сегмента в 2016 году составил 63744,5 млн руб.

Рынок витаминов и биологически активных добавок достаточно фрагментирован благодаря присутствию на рынке большого количества компаний.

ЗАО «Эвалар» продолжает лидировать на рынке витаминов и пищевых добавок с долей в 6%. Своим успехом компания обязана широкому ассортименту БАДов с различной специализацией, от здоровья печени и диабета до здоровья костей и детоксикации организма.

Из-за заметного падения покупательской способности потребителей и роста цен в 2015-2016 гг. ключевой тенденцией данного периода стал переход потребителей на менее дорогие витамины и БАДы.

По прогнозам, среднегодовой темп прироста продаж витаминов и биологически активных добавок составит 2%, продажи достигнут 102,2 млрд руб. в 2021 году. Одной из потенциальных угроз для роста может стать дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране, что приведет к продолжению снижения покупательной способности потребителей.