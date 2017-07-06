заказать исследование
Fashion Retail 2017 исследования прогнозы рынка бизнес-планы Бестселлеры акции [69] новости статьи
Расширенный поиск
Специальные функции поиска

Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата

Пример Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
&
Shift + 7		 Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
|
Shift + /		 Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
!
Shift + 1		 Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
" "
Shift + 2		 Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
*
Shift + 8		 страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
( )
Shift + 9 и Shift + 0		 (кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).

< Назад

Главная Исследования по отраслям НовостиОбъем рынка витаминов и биологически активных добавок в России в 2016 г. показал рост и достиг 92884,5 млн руб.

Объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России в 2016 г. показал рост и достиг 92884,5 млн руб.

06.07.2017

Объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России в 2016 г. показал рост и достиг 92884,5 млн руб.

В апреле 2017 года DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка витаминов и биологически активных добавок (БАДов) в России.

По расчетам Discovery Research Group, в 2015 году объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России составил 87778,6 млн руб. В 2016 году рынок достиг 92884,5 млн руб.

Рынок витаминов и биологически активных добавок (БАДов) состоит из четырех сегментов: «Биологически активные добавки (БАДы)», «Детские витамины», «Тоники» и «Витамины». К наиболее крупному сегменту рынка относятся биологически активные добавки. Объем этого сегмента в 2016 году составил 63744,5 млн руб.

Рынок витаминов и биологически активных добавок достаточно фрагментирован благодаря присутствию на рынке большого количества компаний.

ЗАО «Эвалар» продолжает лидировать на рынке витаминов и пищевых добавок с долей в 6%. Своим успехом компания обязана широкому ассортименту БАДов с различной специализацией, от здоровья печени и диабета до здоровья костей и детоксикации организма.

Из-за заметного падения покупательской способности потребителей и роста цен в 2015-2016 гг. ключевой тенденцией данного периода стал переход потребителей на менее дорогие витамины и БАДы.

По прогнозам, среднегодовой темп прироста продаж витаминов и биологически активных добавок составит 2%, продажи достигнут 102,2 млрд руб. в 2021 году. Одной из потенциальных угроз для роста может стать дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране, что приведет к продолжению снижения покупательной способности потребителей.

06.07.2017

Агентство РБК.Research

Закажи свое исследование!

тел. (495) 363-11-12

В помощь маркетологу

Все бесплатные приложения


ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ РБК
Воспользуйтесь этим

Все замечания и пожелания присылайте на webmaster@top.rbc.ru

По вопросам подписки на услуги агентства обращайтесь в отдел продаж информации

По вопросам разработки программных решений пишите на solutions@rbc.ru

Все права защищены и охраняются законом.

© 1995-2016 ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (495) 363-1111

Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.

РБК - Исследования рынка, готовые маркетинговые исследования и на заказ, маркетинговый план, бизнес-планы.