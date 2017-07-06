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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России в 2016 г. показал рост и достиг 92884,5 млн руб.
06.07.2017
В апреле 2017 года DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка витаминов и биологически активных добавок (БАДов) в России.
По расчетам Discovery Research Group, в 2015 году объем рынка витаминов и биологически активных добавок в России составил 87778,6 млн руб. В 2016 году рынок достиг 92884,5 млн руб.
Рынок витаминов и биологически активных добавок (БАДов) состоит из четырех сегментов: «Биологически активные добавки (БАДы)», «Детские витамины», «Тоники» и «Витамины». К наиболее крупному сегменту рынка относятся биологически активные добавки. Объем этого сегмента в 2016 году составил 63744,5 млн руб.
Рынок витаминов и биологически активных добавок достаточно фрагментирован благодаря присутствию на рынке большого количества компаний.
ЗАО «Эвалар» продолжает лидировать на рынке витаминов и пищевых добавок с долей в 6%. Своим успехом компания обязана широкому ассортименту БАДов с различной специализацией, от здоровья печени и диабета до здоровья костей и детоксикации организма.
Из-за заметного падения покупательской способности потребителей и роста цен в 2015-2016 гг. ключевой тенденцией данного периода стал переход потребителей на менее дорогие витамины и БАДы.
По прогнозам, среднегодовой темп прироста продаж витаминов и биологически активных добавок составит 2%, продажи достигнут 102,2 млрд руб. в 2021 году. Одной из потенциальных угроз для роста может стать дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране, что приведет к продолжению снижения покупательной способности потребителей.
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