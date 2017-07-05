Производство трамвайных вагонов в 2016 г. выросло в 4 раза

05.07.2017

Как показывают статистические данные, объем производства самоходных трамвайных пассажирских вагонов с питанием от внешнего источника электроэнергии в России по итогам 2016 года составил 109 шт. - это на 319,2% больше, чем в 2015 году и на 36,3% больше по сравнению с 2010 годом. По прогнозам специалистов компании AnalyticResearchGroup, приведенным в исследовании рынка вагонов в России, уровень производства вагонов данной разновидности по итогам 2017 года упадет на 17,6% и составит 90 шт.Стоит отметить, что за последние 7 лет минимальный объем производства приходился на 2015 год, когда объем выпуска пассажирских трамвайных вагонов составил лишь 26 шт. В свою очередь, максимум был достигнут в 2013 году (134 вагона). При этом за первые 4 месяца 2017 года в России было произведено 32 пассажирских самоходных трамвайных вагона.