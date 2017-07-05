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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Производство трамвайных вагонов в 2016 г. выросло в 4 раза
05.07.2017
Как показывают статистические данные, объем производства самоходных трамвайных пассажирских вагонов с питанием от внешнего источника электроэнергии в России по итогам 2016 года составил 109 шт. - это на 319,2% больше, чем в 2015 году и на 36,3% больше по сравнению с 2010 годом. По прогнозам специалистов компании AnalyticResearchGroup, приведенным в исследовании рынка вагонов в России, уровень производства вагонов данной разновидности по итогам 2017 года упадет на 17,6% и составит 90 шт.Стоит отметить, что за последние 7 лет минимальный объем производства приходился на 2015 год, когда объем выпуска пассажирских трамвайных вагонов составил лишь 26 шт. В свою очередь, максимум был достигнут в 2013 году (134 вагона). При этом за первые 4 месяца 2017 года в России было произведено 32 пассажирских самоходных трамвайных вагона.
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