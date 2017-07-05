Суммарный объем производства бытовой мягкой мебели в 2016 г. вырос на а 7,1% г/г до 6,08 млн шт.

05.07.2017

В мае 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мягкой мебели.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка мягкой мебели в России в 2015 году составил в натуральном выражении 15,5 млн шт., что на 22,3% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка составил 12,1 млн шт., что на 18,5% меньше показателя 2015 года.

Суммарный объем производства бытовой мягкой мебели в 2016 году составил 6,08 млн шт., что на 7,1% больше показателя 2015 года. Основную долю производства составляют мягкие стулья с металлическим каркасом и диваны, софы, кушетки, трансформируемые в кровати, с деревянным каркасом.

Суммарный объем производства мебели для офисов, учебных заведений, административных помещений в 2016 году составил 1,38 млн шт., что на 2,0% меньше показателя 2015 года. Ключевую роль играет мебель с металлическим каркасом.

В импорте мягкой мебели в Россию по производителям в 2016 году лидирует IKEA OF SWEDEN AB - 11% от объема импорта в стоимостном выражении. Другие производители занимают менее 3%.

В среднем по России цена производителей на мягкие кресла составила в 2016 году 2194,6 руб./шт. Цена производителей на диваны-кровати в среднем по России составила в 2016 году 21645,9 руб./шт.

На развитие рынка мягкой мебели в России влияет множество факторов, в числе которых: снижение доли массового производства мебели (переход на индивидуальные заказы), сезонность покупок мебели, зависимость от показателя ввода жилой недвижимости, зависимость успеха компании от наличия больших оборотных средств, растущая популярность съемных тканевых покрытий.