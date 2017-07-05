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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Суммарный объем производства бытовой мягкой мебели в 2016 г. вырос на а 7,1% г/г до 6,08 млн шт.
05.07.2017
В мае 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мягкой мебели.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка мягкой мебели в России в 2015 году составил в натуральном выражении 15,5 млн шт., что на 22,3% меньше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка составил 12,1 млн шт., что на 18,5% меньше показателя 2015 года.
Суммарный объем производства бытовой мягкой мебели в 2016 году составил 6,08 млн шт., что на 7,1% больше показателя 2015 года. Основную долю производства составляют мягкие стулья с металлическим каркасом и диваны, софы, кушетки, трансформируемые в кровати, с деревянным каркасом.
Суммарный объем производства мебели для офисов, учебных заведений, административных помещений в 2016 году составил 1,38 млн шт., что на 2,0% меньше показателя 2015 года. Ключевую роль играет мебель с металлическим каркасом.
В импорте мягкой мебели в Россию по производителям в 2016 году лидирует IKEA OF SWEDEN AB - 11% от объема импорта в стоимостном выражении. Другие производители занимают менее 3%.
В среднем по России цена производителей на мягкие кресла составила в 2016 году 2194,6 руб./шт. Цена производителей на диваны-кровати в среднем по России составила в 2016 году 21645,9 руб./шт.
На развитие рынка мягкой мебели в России влияет множество факторов, в числе которых: снижение доли массового производства мебели (переход на индивидуальные заказы), сезонность покупок мебели, зависимость от показателя ввода жилой недвижимости, зависимость успеха компании от наличия больших оборотных средств, растущая популярность съемных тканевых покрытий.
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