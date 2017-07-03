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Используйте описаные ниже приемы поиска, для получения соответствующего результата
|Пример
|Слово Пример в любом числе и падеже, написанное в документе со строчной или прописной буквы.
|&
Shift + 7
|Детское & Питание - результат поиска содержит и Детское (во всех формах) и Питание (во всех формах). Если поисковая фраза состоит из 2-х слов и больше, и в запросе не используется никаких дополнительных операторов, то по умолчанию связь между поисковыми слова будет как &. Это означает, запрос Детское & Питание эквивалентен Детское Питание.
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Shift + /
|Детское | Питание - результат поиска будет содержать документы, в которых есть слово либо Детское (во всех формах), либо Питание (во всех формах), либо оба слова вместе.
|!
Shift + 1
|Вода ! Кола - результатом запроса будут документы, в которых содержится слово Вода (во всех формах), но при этом в них нет слово Кола (во всех формах).
|" "
Shift + 2
|Cлова/слово поисковой фразы, заключенные в кавычки, следуют в тексте друг за другом с точным совпадением, т.е. фраза, заключенная в кавычки, не подвергается морфологическому разбору. Например, результатом запроса "Элитные новостройки" будут документы, содержащие точную фразу "Элитные новостройки" (без изменения формы).
|*
Shift + 8
|страх* - результатом поиска будут любые слова, которые начинаются с "страх", например страхование, страховой и т.п.).
|( )
Shift + 9 и Shift + 0
|(кровля | крыша) & (Москва & Петербург). Результатом поиска будут документы, содержащие слово кровля (во всех формах) или крыша (во всех формах), либо оба слова вместе и при этом содержащие слово Москва (во всех формах) и Петербург (во всех формах).
< НазадГлавная → Исследования по отраслям → Новости → Объем рынка аттракционов в России продолжает сокращаться
03.07.2017
В мае 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка аттракционов. Под рынком аттракционов исследовании агентства подразумеваются непосредственно сами аттракционы, стрелковые тиры и тренажеры, а также передвижные цирки и зверинцы.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка аттракционов в России в 2015 году составил 966,6 млн руб., что на 7,3% меньше, чем в 2014 году. В 2016 году он равнялся 935,6 млн руб., что на 3,2% меньше показателя 2015 года.
В 2013 году отечественное производство значительно уменьшилось (на 18,5%) по сравнению с 2012 годом. В 2014 году рынок стагнировал, однако в 2015 году отечественные производители воспользовались кризисной ситуацией и стали наращивать объемы производства: рынок вырос на 26,8%. Объем производства аттракционов в России в 2016 году составил 224,3 млн руб., что на 4,9% больше показателя 2015 года.
Ключевыми игроками российского рынка аттракционов являются Polin Dis Tic Ltd Sti, Antonio Zamperla S.P.A., ЧП «Вектор Аттракцион», ООО «Восток-Трейд», Ейский завод «Аттракцион» и ООО «Аттракцион.Ру».
На рынке можно отметить ряд тенденций и факторов, которые оказывают влияние на развитие развлекательной отрасли:
популяризация нового формата развлекательных парков - познавательного, снижение размера среднего чека в развлекательных парках, развитие новых маркетинговых стратегий, грядущая повсеместная модернизация рынка, а также введение обязательного подтверждения соответствия аттракционов.
Говорить о восстановлении рынка аттракционов в ближайшее время до уровня 2013 года пока не приходится: рынок просел надолго. Тем не менее, отечественные производители рассматривают данную ситуацию как возможность для продвижения собственного бизнеса.
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