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Главная Исследования по отраслям НовостиОбъем рынка аттракционов в России продолжает сокращаться

Объем рынка аттракционов в России продолжает сокращаться

03.07.2017

Объем рынка аттракционов в России продолжает сокращаться

В мае 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка аттракционов. Под рынком аттракционов  исследовании агентства подразумеваются непосредственно сами аттракционы, стрелковые тиры и тренажеры, а также передвижные цирки и зверинцы.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка аттракционов в России в 2015 году составил 966,6 млн руб., что на 7,3% меньше, чем в 2014 году. В 2016 году он равнялся 935,6 млн руб., что на 3,2% меньше показателя 2015 года.

В 2013 году отечественное производство значительно уменьшилось (на 18,5%) по сравнению с 2012 годом. В 2014 году рынок стагнировал, однако в 2015 году отечественные производители воспользовались кризисной ситуацией и стали наращивать объемы производства: рынок вырос на 26,8%. Объем производства аттракционов в России в 2016 году составил 224,3 млн руб., что на 4,9% больше показателя 2015 года.

Ключевыми игроками российского рынка аттракционов являются Polin Dis Tic Ltd Sti, Antonio Zamperla S.P.A., ЧП «Вектор Аттракцион», ООО «Восток-Трейд», Ейский завод «Аттракцион» и ООО «Аттракцион.Ру».

На рынке можно отметить ряд тенденций и факторов, которые оказывают влияние на развитие развлекательной отрасли:

популяризация нового формата развлекательных парков - познавательного, снижение размера среднего чека в развлекательных парках, развитие новых маркетинговых стратегий, грядущая повсеместная модернизация рынка, а также введение обязательного подтверждения соответствия аттракционов.

Говорить о восстановлении рынка аттракционов в ближайшее время до уровня 2013 года пока не приходится: рынок просел надолго. Тем не менее, отечественные производители рассматривают данную ситуацию как возможность для продвижения собственного бизнеса.

03.07.2017

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